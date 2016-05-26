Фейгін про долю російських спецпризначенців: залишаться живими, але про них не згадуватимуть публічно

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві висловив адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Вони зникнуть. Ви про них більше ніколи не почуєте. Зараз із ними працюють співробітники спецслужб. Їх допитують, перевіряють не детекторах, завербувала їх СБУ чи не завербувала, що вони розповіли, що вони не розповіли, у що їх втягнули, у що їх не втягнули", - зазначив адвокат.

На його думку, Єрофєєва і Александрова звільнять із армії.

"Що там далі буде, я не беруся судити... Я впевнений, що вони залишаться живі. Не варто російській владі "кроволюбие рисовать". Вони, звичайно, схильні до нього місцями, але немає сенсу. Просто вони (Єрофєєв і Александров - УНІАН) перестануть бути тими публічними особами, якими вони були до недавнього часу", - сказав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня 2015 року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх звинувачували в скоєнні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, у вбивстві українського військового.

18 квітня 2016 року суд у Києві засудив Александрова і Єрофєєва до 14 років позбавлення волі кожного. 23 травня вирок набув чинності.

25 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування російських спецназівців.

Того ж дня їх обміняли на незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Савченко.