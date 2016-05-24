Після судового фарсу у справі українців Карпюка і Клиха Україна звернеться до РФ із запитом про їх видачу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко у коментарі журналістам.

Міністр звернув увагу, що рішення щодо Клиха та Карпюка ще не набуло законної сили, і тільки 26 травня буде оголошено остаточний вердикт російського суду.

"Ми можемо прогнозувати, що він буде такий як попросила прокуратура, тому ще це російське "правосуддя". Після набуття чинності їхнього рішення суду виникає право у Міністерства юстиції звертатися із запитом щодо видачі наших громадян на територію України", - заявив Петренко.

Читайте такожКарпюк та Клих мають бути звільнені згідно з Мінськими угодами: Порошенко дав доручення силовикам

У цьому зв'язку він сказав, що, "відповідно, наші профільні департаменти, профільні заступники спільно з представниками громадськості, спілкуємося із родичами і виходимо на контакт з адвокатами наших співвітчизників для того, щоби бути готовими в перший день, коли вирок набуде чинності, подати відповідні запити на російську сторону".

Як повідомляв УНІАН, на суді в Чечні на процесі у справі громадян України Карпюка та Клиха прокурори попросили призначити підсудним покарання у 22,5 і 22 роки позбавлення волі відповідно.

Напередодні МЗС вимагало від Росії припинити судовий фарс у справі Карпюка і Клиха.