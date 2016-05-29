Після пожежі під Києвом в Україні перевірять усі будинки для людей похилого віку

Відповідне доручення дав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами засідання оперативного штабу з вивчення обставин пожежі у с. Літочки Броварського району, передає прес-служба Кабміну.

Окрім цього, віце-прем’єр-міністр доручив утворити оперативний штаб на рівні області для ліквідації наслідків трагедії та невідкладної допомоги постраждалим. Склад урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі буде затверджено на позачерговому засіданні уряду, який збереться у понеділок, 30 травня.

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Як повідомлялося, 29 травня о 03.48 у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа.

Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебувало 35 осіб. Підрозділами ДСНС врятовано 18 людей, з який 5 осіб з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до Броварської районної лікарні. На місці пожежі знайдено 17 загиблих громадян.