Заступником генпрокурора з міжнародно-правової співпраці став Євген Єнін

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час першої прес-конференції на новій посаді.

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«Заступником прокурора, до компетенції якого будуть входити, у першу чергу, питання міжнародного правового співробітництва, які перебувають на найгіршому рівні зі всього господарства ГПУ (під загрозою знаходиться не тільки санкційний список, не тільки питання екстрадиції, але і багато інших міжнародно-правових питань, що становлять базу для багатьох резонансних кримінальних проваджень) стане Євген Єнін. 35 років, три вищих освіти, володіє трьома іноземними мовами. Працював на оперативних посадах Головного управління розвідки СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, а до останнього дня працював радником посольства України в Італії», - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, Єнін, крім міжнародно-правової діяльності, також буде займатися координацією роботи департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина і держави в судах. Ще один важливий напрямок роботи Єніна – співпраця з уповноваженим з прав людини ВР.