Українська омбудсмен заявила про готовність забрати засуджених з окупованого Криму

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-службою Лутковської зверненні до нещодавно призначеного Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

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Як відомо, сьогодні було поширено заяву нещодавно призначеного Уповноваженого з прав людини в РФ про відсутність, на її думку, інтересу з боку української держави до громадян України, які перебувають на території незаконно окупованої АР Крим.

«Ймовірно, пані Москалькова ще не ознайомилася з усіма деталями щодо наших ініціатив, у тому числі із залученням міжнародних організацій, які ми вже два роки пропонуємо реалізувати з метою передачі осіб, що перебувають у місцях несвободи на території окупованого Криму (листи від 25.03.2015 1.-718/580-15-44 і від 08.07.2015 №1.-1621/15-82). Більше того, ситуація ускладнюється, оскільки більшість осіб, які перебувають в місцях несвободи, були примусово прийняті до громадянства Росії і переміщені у віддалені регіони РФ», - підкреслюється у зверненні.

У той же час прес-служба нагадує, що всі пропозиції української сторони були відхилені попередницею Москалькової - Еллою Памфіловою. Або ж пропонувалося застосування неприйнятних норм міжнародного права, використання яких означало б визнання Україною юрисдикції Росії в Криму.

«Однією з останніх спроб вирішити зазначену проблему було прохання до російської сторони, яке ми передали через спеціального представника Генерального секретаря Ради Європи, проте такий варіант лишився без реалізації. Зараз я із задоволенням вітаю усвідомлення представниками Російської Федерації, що утримувати громадян України на території незаконно окупованої АР Крим – негуманно, в той час як вони вже два роки висловлюють бажання, щоб їх передали на материкову частину України», - заявила Лутковська.

Вона висловила свою повну готовність розпочати активні дії по переміщенню осіб з території окупованої АР Крим.

«Користуючись нагодою, повторно висилаю проект Меморандуму про введення ad hoc механізму переміщення осіб з території Криму на материкову частину України», - додала вона.

Крім того, щодо тверджень про «антиросійську риторику» в Уповноваженого зазначили, що використовують «виключно правозахисну риторику, яка базується на міжнародних документах таких організацій, як ООН та Рада Європи».

«Шкода, що Вам така риторика здається антиросійською», - сказала вона.

У липні 2015 року повідомлялося про ініціативу Лутковської запровадити спеціальний ad hoc механізм для переміщення засуджених з території АР Крим на материкову частину України.