Під завалом на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходяться четверо людей - ЗМІ

Як повідомила з місця події журналістка «Телеканалу новин 24», під завалами сміття є четверо людей, передає zaxid.net.

Четвертий - працівник комунального підприємства, який спостерігав за роботою пожежників. Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі в селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.

Близько 15.30 на місці пожежі стався зсув твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилися троє рятувальників.

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Як повідомив керівник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, після ліквідації пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища, рятувальники проводили огляд територій з метою виявлення можливих нових осередків вогню. Раптово стався обвал побутових відходів, під яким опинилися троє працівників ДСНС. Тривають роботи з виявлення та вивільненню постраждалих.

Грибовицьке сміттєзвалище розташоване всього за 3 км від Львова. Його відкрили у 1956 році, а за 60 років тут на площі понад 30 га накопичилось сміття заввишки від 50 до 65 метрів. Окрім цього, сміттєзвалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Про те, що Грибовицьке сміттєзвалище треба закрити, говорять з 1990-их. Проте поки альтернативної ділянки для вивезення сміття зі Львова та навколишніх районів не знайшли.