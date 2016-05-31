Місцева влада назвала ймовірну причину обвалу на Грибовицькому звалищі під Львовом

Про це в ефірі "112 Україна" заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його інформацією, причиною пожежі став підпал.

"Все почалося банально з підпалу. Підпалили полігон, пішло загоряння. Добу витратили на гасіння, вилили дуже багато води, можливо, це одна з причин, яка спричинила обвал", - сказав мер.

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Він підтвердив, що пошукові роботи триватимуть поки пожежників не витягнуть з-під завалів. При цьому на місці є вся необхідна техніка.

Садовий наголосив, що загрози нових зсувів немає.

"Полігон працює з австрійських часів. На сьогодні є попередня угода з Європейським інвестиційним банком на виділення коштів для рекультивації цього полігону, для фактично нового заводу з переробки сміття. Я сьогодні в Києві якраз це з прем'єром питання обговорював", - розповів про подальшу долю сміттєзвалища, яке знаходиться на балансі міськради, мер.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.

Близько 15.30 на місці пожежі стався зсув твердих побутових відходів, в результаті чого під завалами опинилися троє рятувальників. Згодом з'явилася інформація, що під завалами знаходяться чотири людини.

Грибовицьке сміттєзвалище знаходиться всього в 3 км від Львова. Її відкрили в 1956 році, а за 60 років тут на площі понад 30 га нагромадилося сміття висотою від 50 до 65 метрів. Крім цього, звалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Про те, що Грибовицьке звалище треба зачинити, говорять з 1990-х. Однак поки альтернативної ділянки для вивезення сміття зі Львова та навколишніх районів не знайшли.