Під завалами на сміттєзвалищі біля Львова може перебувати ще одна людина (фото, відео)

Про це він повідомив у Facebook.

"На території полігону твердих побутових відходів поблизу с. Збиранка Жовківського району Львівської області тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку трьох рятувальників, які опинилися під завалом сміття. Також правоохоронними органами вивчається питання щодо ймовірного перебування під завалом ще однієї людини - працівника львівського комунального підприємства", - заявив Чечоткін.

Як зазначив голова ДСНС, станом на 11.00 пересипано 7 тис. кубометрів сміття, для нарощення дамби інфільтратів вкладено 600 мішків з піском.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 574 чоловік та 80 одиниць техніки, з них від ДСНС України – 454 чоловік та 43 одиниці техніки, а також два кінолога з пошуковими собаками.

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Наразі доля трьох рятувальників, які опинилися під завалом, залишається невідомою.

Координацію робіт здійснює штаб на чолі з начальником Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації заявили, що під завалами сміттєзвалища біля Львова перебувають четверо людей.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).