Рятувальна операція на Грибовицькому сміттєзвалищі відбувається у безперервному режимі - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що проведення пошуково-рятувальних робіт відбувається у безперервному режимі. Доля людей, які опинилися під завалами, залишається невідомою.

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Для запобігання виникнення негативних екологічних наслідків організовано проведення додаткових робіт по укріпленню дамби інфільтрату.

"З метою організації проведення першочергових заходів і забезпечення виконання у цілодобовому режимі аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт безпосередньо на місці події проведено засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання zaxid.net, на місці події прибув міський голова Львова Андрій Садовий.

"Місцеві мешканці, які ще вдень перекрили дорогу на сміттєзвалище, зустріли його пікетом. Люди вимагали закрити сміттєзвалище. Після нетривалого спілкування Андрій Садовий вирушив до місця, де відбувся обвал", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі в селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.

Близько 15.30 на місці пожежі стався зсув твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилися троє рятувальників. Згодом з'явилася інформація, що під завалами перебувають чотири особи.

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Як повідомив керівник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, після ліквідації пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища, рятувальники проводили огляд територій з метою виявлення можливих нових осередків вогню. Раптово стався обвал побутових відходів, під яким опинилися троє працівників ДСНС. Тривають роботи з виявлення та вивільненню постраждалих.

Грибовицьке сміттєзвалище розташоване всього за 3 км від Львова. Його відкрили у 1956 році, а за 60 років тут на площі понад 30 га накопичилось сміття заввишки від 50 до 65 метрів. Окрім цього, сміттєзвалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Про те, що Грибовицьке сміттєзвалище треба закрити, говорять з 1990-х. Проте поки альтернативної ділянки для вивезення сміття зі Львова та навколишніх районів не знайшли.