У Львові через події на Грибовицькому сміттєзвалищі припинено вивезення сміття

Найбільша компанія зі збору та вивезення побутових відходів "АВЕ Львів" припинила вивезення сміття у Львові у зв’язку з подіями на Грибовицькому сміттєзвалищі.

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Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності які виникли у зв'язку з неможливістю проведення повноцінного забору відходів у Львові. Як тільки функціонування сміттєзвалища буде відновлено, нами буде оперативно забезпечено якісний та належний забір відходів», - йдеться у повідомленні компанії.

Збір та вивезення сміття припинено з 30 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня о 15 год. 20 хв. у Жовківському районі Львівської області на території полігону твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників.

Також правоохоронними органами вивчається питання щодо ймовірного перебування під завалом ще однієї людини - працівника львівського комунального підприємства.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На місці події тривають рятувальні роботи.