На сміттєзвалищі біля Львова знайшли тіло однієї людини

Про це він написав у Facebook.

"О 15.36 на сміттєзвалищі у с. Збиранка Львівської області знайдено тіло однієї особи, наразі триває його ідентифікація. Пошуки продовжуються", - повідомив Чечоткін.

Як повідомляється на сайті ДСНС, станом на 15.00 від початку проведення робіт пересипано 21 тис. 900 кубометрів сміття, для нарощення дамби інфільтратів вкладено 1630 мішків з піском.

На місці події працюють 7 екскаваторів і бульдозер. Екскаваторами пройдено близько 190 м території.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 317 чоловік та 50 одиниць техніки, з них від ДСНС України – 256 чоловік та 27 одиниць техніки, а також два кінолога з пошуковими собаками.

Як повідомляв УНІАН, раніше в департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації заявляли, що під завалами сміттєзвалища біля Львова перебувають четверо людей. Проте Чечоткін наголосив, що правоохоронці ще вивчають можливість перебування під завалами на сміттєзвалищі четвертої людини.

Читайте такожПід Львовом поблизу Грибовицького сміттєзвалища тріснула дамба з гудронами (відео)

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).