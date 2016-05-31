На Грибовицькому звалищі з-під завалів дістали тіло другого загиблого

Пошуковці виявили тіло другого загиблого через обвал сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Наразі особу загиблого не ідентифікували.

"Знайшли тіло. На жаль, без ознак життя. Зараз розпізнаємо особу. Ймовірно, що це один з рятувальників, яких засипало під час зсуву. Пошуки тривають", - повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради.

Нагадаємо, раніше рятувальники вже знайшли одного загиблого. Ним виявився пожежник з Жовкви Юрій Рудий.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.

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В Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили, що під завалами сміттєзвалища можуть перебувати четверо людей: троє рятувальників та еколог, працівник львівського комунального підприємства "Збиранка".

Сьогодні голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що

о 15:36 на сміттєзвалищі знайшли тіло однієї особи, наразі триває його ідентифікація. Пошуки тривають.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).