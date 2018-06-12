Долар, євро, гривня? Як зберегти і примножити заощадження

Значна частина українців не поспішає скористатися кредитами за сьогоднішніми високими ставками і відкладає частину своїх доходів на якісь майбутні покупки – квартиру, автомобіль, меблі і т.д. Літні співвітчизники коплять традиційно ще і «на чорний день». І всі вони, певна річ, зацікавлені в тому, щоб не тільки вберегти свої заощадження від інфляції, але і, по можливості, примножити наявний капітал. Також стараються якомога вигідніше прилаштувати тимчасово вільні кошти різні українські підприємства і організації.

Найбільш поширеним способом для цього в Україні як і раніше залишається розміщення грошей на банківських депозитах, про що можна судити з інформації Національного банку. Так, в липні 2008 року об`єм депозитів фізичних осіб в банківські системі України збільшився на 2,1% і склав 198,2 млрд. грн. (виходить по 4,2 тис. грн. на кожного жителя країни в середньому), а сумарний розмір депозитних внесків у вільно-конвертованій валюті зріс на 2,5% – до 15 229,1 млн. дол. США (по 330 доларів на кожного українця). Депозити юридичних осіб ще більше збільшилися в минулому місяці: на 5,1% – до 133,9 млрд. грн.

Значно менш активніше українське населення інвестує свої кошти в дорогоцінні метали, зокрема в золото. Проте, такий фінансовий інструмент починають використовувати все активніше, завдяки, зокрема, масованій рекламі про неминуче в майбутньому зростання цін на цей метал.

Подібні тези – про неодмінне подорожчання надалі – але тільки вже не золота, а нерухомості, як і раніше привертають деяку частину українців до розміщення своїх грошей на цьому ринку. Треба сказати, що в певні періоди, зокрема в 2001–2006 роки, від вкладання коштів у квартири і будинки можна було одержати фантастичні дивіденди – квадратний метр подорожчав за ці роки в 10 разів.

У країнах Заходу населення вже давно освоїло ще і ринок цінних паперів, в Україні ж ця сфера фінансових послуг пересічними громадянами поки що практично не звідана. Втім, прогрес, причому, дуже швидкий, є неминучим і тут.

Ну і, звичайно, всі перераховані способи вкладення громадянами і бізнесом коштів не однакові за розмірами прибутковості в різні періоди часу. Дуже великі зміни параметрів ефективності вкладання грошей в ті або інші фінансові інструменти спостерігалися в липні і в першій декаді серпня 2008 року.

Зважаючи на дефляцію, яка мала місце в Україні минулого місяця (індекс споживчих цін склав 99,5%) висока реальна прибутковість заощаджень громадян спостерігалася за депозитними внесками у вітчизняній валюті. З урахуванням того, що депозитні ставки за гривневих внесками досягали в багатьох комерційних банках 16–18% річних (1,3% – 1,5% на місяць), то з врахуванням дефляції громадяни, що розмістили кошти в гривневих внесках під такі відсотки, заробили в липні 1,8%–2,0% від суми своїх депозитів.

Більш низькі депозитні ставки для фізичних осіб були в липні за доларовими внесками – комерційні банки пропонували населенню, в основному, не більше 10–12% річних (0,8–1,0% на місяць). Але протягом місяця на 2,2% зріс курс купівлі банками готівкового долара: з 4,53 грн./дол. в середньому станом на 1 липня до 4,63 на 1 серпня (використано дані http://www.finance.ua/). У зв`язку з чим реальна прибутковість за доларовими депозитами – при перерахунку в національну валюту – склала минулого місяця 3,5–3,7%.

Дещо гірше склалася ситуація в липні для власників депозитів у євро. Депозитні ставки в європейській валюті для фізичних осіб залишалися нижчими в порівнянні з доларовими і не перевищували в комерційних банках, як правило, 8–10% річних (0,6–0,8% на місяць). Крім того, готівковий євро в Україні виріс за минулий місяць не так сильно, як долар, – всього на 1,0% (курс купівлі банками на 1 липня – 7,16 грн./євро, на 1 серпня – 7,23). Проте, реальна прибутковість заощаджень на депозитах у цій валюті склала в липні 2,1–2,3%, що більше, ніж для гривневих внесків, але менше, ніж для доларових.

Прибутковість за депозитними внесками в гривні, доларі і євро у юридичних осіб була дещо меншою – у зв`язку з трохи нижчими ставками, ніж для населення. Але розстановка видів депозитів за вигідністю була така сама.

Зазнали істотних збитків минулого місяця ті, хто тримає заощадження в золоті, оскільки ціна цього металу знизилася з 1 липня по 1 серпня на 1,3% (за офіційними цінами НБУ). Найбільше ж постраждали в липні власники акцій українських компаній – індекс ПФТС впав на 11,3%.

Ситуація за перші 10 днів серпня обіцяє непогані реальні дивіденди власникам гривневих і доларових депозитів – оскільки цього місяця, як запевняє уряд, також буде дефляція, а падіння долара до гривні, найімовірніше, не буде.

Проте вельми занепокоєними мають бути ті, хто розмістив свої заощадження в євро і золоті. Євровалюта з 1 по 8 серпня ослабла по відношенню до гривні вже на 2,9%, а золото подешевшало за цей же період на 3,2%.

Також несприятлива тенденція зберігається для власників акцій вітчизняних підприємств. Індекс ПФТС за перший тиждень поточного місяця знизився на 2,7%.

Перспективу прибутковості за депозитами в тій або іншій валюті довше, ніж на місяць, передбачити зараз досить складно: надзвичайно багато що залежатиме від поведінки пари євро – долар. Втім, все більше експертів висловлюють припущення, що період зміцнення європейської валюти по відношенню до долара припинився, і американська валюта до кінця 2008 року відновлюватиме раніше втрачені позиції. А значить, швидше за все, і далі знижуватимуться ціни на золото.

Прогнозуючи ж більш далеку перспективу, можна сказати достатньо впевнено, що якщо не в кінці цього року, то в 2009 році слід чекати старту процесу девальвації гривні до долара і євро. Що пояснюється набагато більшою інфляцією в Україні, ніж у США і країнах ЄС (і зараз, і очікуваною найближчими роками), і зростанням негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Значно наблизити вищезгадану дату може різке зниження світових цін і попиту на сталь, яке почалося в кінці липня, і яке істотно скоротить приплив до України валюти від головної експортної галузі.

Прибутковість інвестицій в українську нерухомість зараз складно визначити в конкретних показниках, оскільки різні експерти називають різні цифри. Але практично всі вони відзначають, що в 2007 році на перегрітому вітчизняному ринку нерухомості спостерігається стагнація, і вже в найближчий час (починаючи з осені 2008 року) ціни на житло можуть почати падати.

Таким чином, заощадження українців і вітчизняного бізнесу в євро, золоті і цінних паперах можуть виявитися в серпні 2008 року збитковими, а в гривнях і доларах, швидше за все, будуть прибутковими. На майбутнє ж слід бути обачними при виборі способів розміщення коштів і знижувати ризики шляхом використання короткострокових депозитних внесків.

Юрій Глухов