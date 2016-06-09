Проти чого протестували львів'яни під місцевою мерією (фоторепортаж)

Як повідомляє місцеве видання "Вголос", львів’яни зібрались одразу на кілька пікетів.

Так, родичі бійців АТО вимагали звільнення військовослужбовців, контракти яких були укладені до настання особливого періоду, а термін контрактів уже закінчився.

При цьому, як зазначає Zaxid.net, зоозахисники прийшли під Ратушу з вимогами звільнити директора ЛКП "Лев" Оксану Кошак. Протестувальники стверджують, що після призначення Кошак на цю посаду у ЛКП "Лев" значно погіршилось ставлення до тварин. Протестувальники принесли плакати та привели з собою кілька собак.

Водночас працівники "Привокзального ринку" вимагали, аби ринок, який наразі перебуває в приватній власності, був комунальним.

Також, як зазначає видання, львів’яни протестували щодо бездіяльності міського голови у питанні Грибовицького сміттєзвалища, що призвело до пожежі та загибелі рятувальників.

При цьому громадяни скандували "Ганьба!" і "Відставка!".

Водночас місцева влада посилила заходи безпеки біля мерії. Вхід до Ратуші обгородили огорожею, а відвідування башти Ратуші туристами було обмежено. Біля будівлі та всередині перебувають понад сотня правоохоронців, які не називають мети свого перебування. Частина з них екіпіровані у бронежилети та мають металеві щити.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під будівлею Ратуші у Львові відбулися сутички. Правоохоронці застосували до протестувальників сльозогінний газ. Також з’явилися повідомлення, що в результаті сутичок постраждала одна людина.