Марш рівності в Києві: 1,5 тисячі учасників та майже 7 тисяч силовиків

У Марші рівності взяли участь 1,5 тис. осіб, їх охороняли майже 7 тис. силовиків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе сьогодні на брифінгу в Києві.

«У марші взяли участь близько 1,5 тис. учасників, було залучено близько 5,5 тис. поліцейських і 1,2 тис. бійців Нацгвардії», - повідомила вона, відзначивши, що «були фільтраційні пункти і, звичайно, огляд документів».

Як повідомляв УНІАН, Марш рівності ЛГБТ-спільноти «КиївПрайд-2016» стартував о 10.00 від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і завершився орієнтовно за 20 хвилин біля площі Льва Толстого.