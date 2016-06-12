Фоторепортаж УНІАН з Маршу рівності в Києві

Сьогодні в Києві пройшов Марш рівності «КиївПрайд 2016». У Марші, який тривав близько 20 хвилин і пройшов від центрального корпусу Національного університету ім. Т.Шевченка до площі Льва Толстого, взяли участь близько тисячі осіб.

Марш пройшов під посиленою охороною поліції . Порядок забезпечували близько 6 тисяч правоохоронців, серед них поліція з Києва та інших регіонів, Національна гвардія і курсанти Національної академії внутрішніх справ. На заході була присутня особисто голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

Марш рівності відбувся в рамках п'ятого міжнародного форуму ЛГБТ «КиївПрайд 2016», який проходить в Києві з 6 по 13 червня.

Як повідомляв УНІАН, київська поліція повідомила, що під час Маршу рівності «КиївПрайд 2016» було затримано близько 50 осіб.