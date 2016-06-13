Рятувальники розповіли, які роботи проводяться зараз на сміттєзвалищі під Львовом

Про це заявив начальник прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, передає 112 Україна.

"Зараз на Грибовицькому сміттєзвалищі і далі проводяться роботи. У нас працюють дві групи. Одна група проводить моніторинг схилу гори, щоб не допустити повторних загорянь. Інша група займається пошуком зниклого еколога. У нічний час пошуки припиняються, у світлий час доби – відновлюються", - зазначив він.

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Туровцев повідомив, що ДСНС має невелику кількість інформації щодо зниклого еколога. "Ми мало маємо інформації про еколога, тільки свідчення працівників, які бачили його востаннє на вершині схилу, він спускався до дамби. Там тривають пошуки", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли. 7 червня на звалищі знову виникла пожежа, було кілька вогнищ горіння і тління. 10 червня пожежу було ліквідовано.