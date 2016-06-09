Рятувальники відновили пошук зниклого еколога на Грибовицькому сміттєзвалищі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

«Частково розпочали пошук зниклого еколога. Працює 1 екскаватор та 10 рятувальників», - повідомив він.

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За словами Туровцева, годину тому на територію сміттєзвалища було здійснено 15 скидів води - 120 тонн.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не виявили. Пошукові роботи було призупинено через загрозу виникнення зсуву.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Крім того, УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для відкриття провадження стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.