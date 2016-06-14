Під Києвом приземлився літак, що забирав з України російських ГРУшників

Повітряне судно належить до спеціального льотного загону "Росія", яке займається перевезеннями перших посадових осіб РФ, а також керівників ФСБ, повідомляє ТСН.ua.

Також є інформація, що о 10:00 час до Москви з аеропорту "Жулян" вилетів український борт.

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Як повідомляв УНІАН, про можливий обмін українських політв'язнів в РФ українців Афанасьєва та Юрія Солошенко, повідомила газета «Дзеркало тижня», посилаючись на джерело в АП України.

За інформацією видання, повернення українців на Батьківщину повинно відбутися у вівторок, 14 червня, в першій половині дня. Нагадаємо, 29 травня президент України Петро Порошенко повідомив про попередні домовленості з Кремлем про звільнення Солошенка і Афанасьєва.

Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. 73-річного Солошенка в Росії засудили до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.