У Кремлі не коментують інформацію про обмін Солошенка і Афанасьєва

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на прохання кореспондента УНІАН розкрити деталі обміну українців.

«Мені поки нічого сказати по цій темі», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених в РФ Солошенко і Афанасьєва.

За даними джерела, в аеропорту "Внувово-2" очікують на літак Нацгвардії України, який має забрати на Батьківщину Солошенка і Афанасьєва.