"Хлопці, що ж ви робите...": на Львівщині водії-мародери нахабно обікрали вантажівку з пивом, яка потрапила в ДТП (відео)

Судячи з відео, яке опублікувала на свої сторінці у Facebook користувач Марія Курилишин, мародерством займалися близько двох десятків чоловіків. Водії зупиняли свої автівки посеред дороги і крали пиво ящиками.

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"В Стрию машина розпорола брезент, люди збігаються і крадуть пиво просто серед дороги...просто лізуть зі всіх машин і тішаться. Людина краде ящик пива, який коштує 100 грн, а на лиці вираз задоволення і гордості за себе і "свою удачу", - написала вона.

При цьому водій, з автівки якого знімали ролик, проїжджаючи повз, сказав крадіям: "Хлопці, та не робіть ганьби. Що ж ви робите".

Нагадаємо, взимку минулого року автомобілі, вимушено залишені власниками на засніженій трасі Одеса-Іллічівськ і в районі села Малодолинське, розграбували мародери.

В машинах розбили вікна, виламали капоти, зняли колеса, вкрали акумулятори. На склі в деяких машинах видно кульові пробоїни, зроблені, очевидно, з травматичної зброї.

У жовтні минулого року у селі Мале Перекопне Саратовської області РФ на федеральній трасі М10 поруч з селом перекинулася фура з горілкою. Як повідомляли журналісти, "свято" в цьому селі тривало більше тижня.