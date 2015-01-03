Під Одесою орудують мародери: кинуті в снігу машини розбиті і розграбовані (фото)

Як передає кореспондент «Думской», в машинах розбиті вікна, виламані капоти, зняті колеса, вкрадені акумулятори. На склі в деяких машинах видно кульові пробоїни, зроблені, очевидно, з травматичної зброї.

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У числі постраждалих - легкові машини, а також хлібовозка, яка повністю розграбована.

Очевидно, мародерство на трасі тривало як мінімум кілька годин. Немає жодних сумнівів, що зловмисники використовували автотранспорт - винести на руках таку кількість акумуляторів і коліс неможливо. А це значить, що рух позасніженій трасі був можливим, однак міліція не патрулювала дороги.

Власники транспортних засобів готують заяви про злочин.