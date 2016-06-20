Масове отруєння в Ізмаїлі: кількість постраждалих перевищила чотири сотні

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за минулу ніч до лікарень міста і району надійшли шість осіб - двоє дітей і четверо дорослих. Станом на ранок понеділка, 20 червня, в стаціонарах міста і району перебувають 219 осіб.

"Загалом з початку спалаху госпіталізовано 405 осіб. Ми можемо говорити про те, що ситуація пішла на спад", - зазначив Абрамченко.

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За його словами, під охороною перебувають на території відпочинку в Ізмаїлі - біля водойм Лебедине озеро, обвідний канал біля морського вокзалу, а також територія біля діорами.

"Причина – на поверхні водойм містяться кишкова паличка, ротавірус і норовірус. При цьому у висновках фахівців зазначено, що всі аналізи водопровідної води на бактеріальну складову давали негативний результат", - наголосив мер.

З метою профілактики ухвалено рішення провести гіперхлорування мереж водопостачання – у зв'язку з тим, що норовірус і ротавірус стійкі до стандартної дози хлору, що застосовується для стандартного знезараження води.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДСНС заявила, що з 16 по 19 червня до лікувальних установ в Ізмаїлі Одеської області звернулися 399 осіб, з яких 241 дитина.

19 червня мер Ізмаїла заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротавірусної і норовирусної інфекцій, а також - кишкова паличка. Це сталося внаслідок фекального забруднення під час проливних дощів.

За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі Одеської області відкрито кримінальне провадження.