В Ізмаїлі кількість постраждалих від кишкової інфекції зросла до 399 осіб

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, з 16 по 19 червня до лікувальних установ з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися 399 осіб, з яких 241 дитина.

Постраждалі - жителі Ізмаїла, а також сіл Броска і Матроска Ізмаїльського району.

Станом на 7 годину 20 червня у медичних установах Ізмаїла перебувають 260 осіб, зокрема 185 дітей.

Виписано (переведено на амбулаторне лікування) 139 осіб, з них 56 дітей.

Читайте такожМасове отруєння в Ізмаїлі: за ніч кількість госпіталізованих зросла, ринки досі закриті, а водойми охороняють прикордонники

Як зазначило інформоване джерело в Одеській обласній державній адміністрації, загальна кількість тих, хто звернулися за медичною допомогою – близько 420 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня мер Ізмаїла Одеської області Андрій Абрамченко у своєму зверненні до жителів заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротовірусної і норовирусної інфекцій, а також - кишкова паличка. Це сталося внаслідок фекального забруднення під час проливних дощів.

За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі Одеської області відкрито кримінальне провадження.