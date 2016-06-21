В Лисичанську суд звільнив від відповідальності бойовика угруповання "Призрак" (відео)

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Мешканець Лисичанська, який залишив незаконне збройне угруповання "Призрак" через пануючий там безлад і крайні прояви жорстокості командирів, звернувся за допомогою до Служби безпеки України у травні поточного року", - йдеться у ньому.

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У рамках програми "На тебе чекають вдома" чоловік добровільно написав заяву до правоохоронних органів та сприяв слідству. Запобіжний захід чоловікові не обирався, тому він перебував удома впродовж усього досудового розслідування.

Після завершення усіх процесуальних дій Лисичанський міський суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння інкримінованого йому злочину.

"Пацанам передаю, що можна додому повертатися, не боятися", - зазначив екс-бойовик, демонструючи ухвалу суду.