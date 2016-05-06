У Луганській області прикордонники затримали учасника бандформування "Призрак"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, військовослужбовці Держприкордонслужби та Національної гвардії 5 квітня зупинили на перехресті доріг "Лисичанськ - Гірське - Новотошківка" у Луганській області автомобіль ВАЗ, в якому їхав підозрюваний.

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Під час перевірки документів у громадянина України правоохоронці виявили підробку у паспорті, а саме невідповідність відбитку печатки.

Під час подальших перевірочних заходів у його мобільному телефоні було знайдено фото- і відеофайли, які підтверджують його причетність до діяльності незаконних збройних формувань.

"Громадянин підтвердив, що у 2014 році брав активну участь у діяльності незаконних бандформувань і був водієм начальника розвідки бригади "Прізрак", - зазначається у повідомленні.

Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України для подальшої перевірки.

За даним фактом направлено повідомлення до поліції Луганській області за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.