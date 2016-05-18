На Луганщині СБУ здався екс-бойовик батальйону "Призрак"

Як повідомляє прес-центр СБУ, піддавшись російській пропаганді влітку 2014 року, мешканець Попаснянського району Луганщини приєднався до незаконного збройного формування "Призрак".

Він чергував на блокпостах, перевіряв авто та документи громадян. За словами самого екс-бойовика, він стояв на блокпосту біля склозаводу "Пролетарій" в Лисичанську.

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"Чоловік швидко розчарувався в утопічних ідеях "Новоросії" та усвідомив помилковість зробленого. Бажання повернутися до родини перемогло страх", - сказано в повідомленні.

Після тривалих поневірянь Росією чоловік повернувся на Батьківщину та зателефонував до Служби безпеки України, після чого зміг повернутися до родини у рамках програми "На тебе чекають вдома".