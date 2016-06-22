В Одесі згоріла дотла маршрутка, водій вистрибував на ходу (фото)
11:29, 22 червня 2016Суспільство
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В Одесі 22 червня о 8:10 на виїзді з ТЦ "Ашан" на трасі "Одеса-Південний" загорівся пасажирський автобус "Богдан".
У салоні пасажирів не було, не постраждав і водій. Він встиг вистрибнути з охопленого вогнем автобуса, передає місцевий сайт 048.ua.
За його словами, займання почалося під торпедою, а автобус був новий, 2016 року випуску.
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Пожежники з Одеси оперативно приїхали на виклик водія і загасили, але автомобіль вигорів дотла, навіть фарба на кузові обгоріла.
У поліції повідомили, що остаточний висновок про причини загоряння буде після експертизи.
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