Масове отруєння в Ізмаїлі: кількість постраждалих зросла до 583 осіб

В Ізмаїлі Одеської області, де стався спалах кишкової інфекції, до лікарів вже звернулися 583 особи, з них 331 дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 16-22 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 583 особи (з них 331 дитина) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району».

За даними ДСНС, станом на 7 год. 23 червня в медичних закладах Ізмаїла перебуває 221 особа, з них 115 дітей.

Виписано (переведено на амбулаторне лікування) 362 особи, з них 216 дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Ізмаїла Андрій Абрамченко інформував, що станом на 12.00 22 червня через спалах кишкової інфекції за медичною допомогою звернулися 555 громадян, з них 312 дітей. На стаціонарному лікуванні перебували 225 осіб.

21 червня у МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водогінну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.