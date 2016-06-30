У Києві розстріляли одного з підозрюваних у вбивстві бійця АТО Приходька

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко.

"Артур Бірюк був вбитий впритул. Приблизно 12 вогнепальних поранень. На місці події були вилучені гільзи, але не від пістолету Макарова, а від пістолету іноземного виробництва. На даний час встановлено кілька свідків. З ними ведеться кропітка робота. Встановлюємо шляхи відходу, перевіряються всі місця, де могла б бути зброя, створюємо фотороботи. Проводиться додатковий огляд місця пригоди. Повністю перевіряються зв’язки загиблого", - повідомив він.

На уточнююче запитання, які версії розглядаються слідством, Крищенко відповів: "Є низка версій, у тому числі і та, котра пов’язана з минулорічною участю загиблого у бійці, яка призвела до смерті Артема Приходька, але це не основна версія. Є ще низка інших версій, які є наслідком способу життя та кримінального минулого вбитого".

Крищенко додав, що за фактом вбивства розпочато кримінальне провадження відкрите за ч.1 ст.115 КК (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У той же час, на сайті ГУ НП у Києві повідомляється, що на місце події поліція знайшла 9 стріляних гільз і дві кулі.

"Особа вбитого встановлена: це - киянин 1989 р.н., який у минулому неодноразово судимий. Більше того, з’ясовано, що потерпілий був підозрюваним у вчиненні хуліганських дій, які в тому числі призвели до смерті бійця АТО", - йдеться у повідомленні.

Тіло з численними вогнепальними пораненнями виявили біля багатоповерхівки на вулиці Зодчих.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 вересня 2015 року в Святошинському районі Києва в результаті наїзду автомобілем від отриманих травм у лікарні помер учасник АТО Приходько. Інцидент стався після зіткнення ветеранів АТО з групою агресивних людей, один з яких під час спроби втекти з місця події, на авто скоїв наїзд і протягнув потерпілого під машиною близько 300 метрів і зник з місця злочину.