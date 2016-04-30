Затримано третього підозрюваного у вбивстві бійця АТО Артема Приходько - ГПУ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Кримінальне провадження за підозрою громадянина К. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України розслідується Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України. Вказана особа з 29.09.2015 оголошена у розшук та 29.04.2016 затримана", - йдеться в повідомленні.

В ГПУ також нагадали, що 1 квітня 2016 року у Тернополі затримано ще одного підозрюваного у причетності до загибелі демобілізованого учасника АТО Артема Приходька. 2 квітня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. Він переховувався від правоохоронних органів понад три місяці.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 вересня 2015 року у Святошинському районі Києва в результаті наїзду автомобілем від отриманих травм у лікарні помер учасник АТО Приходько. Інцидент стався після сутички ветеранів АТО з групою агресивних людей, один з яких під час спроби втекти з місця події, на авто здійснив наїзд, протягнув постраждалого під машиною близько 300 м і втік з місця злочину.

У грудні Київрада на прохання міської Спілки ветеранів АТО та матері загиблого Ірини Приходько направила запит до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора з проханням взяти на особистий контроль розслідування справи про вбивство Приходька.

3 березня на пленарному засіданні Київради заступник прокурора Києва Анатолій Корж повідомив, що Євгена Корнейка, підозрюваного у вбивстві бійця 12-го батальйону Приходька, оголошено у розшук.

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Своєю чергою начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо причетності Корнейка до загибелі Приходька.

Корж додав, що, крім того, здійснюється досудове розслідування проти Артура Бірюка та Корнейка щодо вчинення ними 27 вересня 2015 року грубого порушення громадського порядку та заподіяння трьом особам тілесних ушкоджень.