У Києві суд арештував підозрюваного у вбивстві демобілізованого учасника АТО минулої осені

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Обгрунтовуючи клопотання, прокурор, зокрема, зазначив, що після вчинення злочину підозрюваний тривалий час переховувався від органів досудового слідства, у зв'язку з чим був оголошений у розшук. Крім того, не виключені ризики того, що він може впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення», - поінформували в прокуратурі.

Зважаючи на це, суд підтримав позицію прокурора та застосував до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою без права на заставу.

Чоловіку інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 вересня 2015 року у Святошинському районі Києва в результаті наїзду автомобілем від отриманих травм у лікарні помер учасник АТО Приходько. Інцидент стався після сутички ветеранів АТО з групою агресивних людей, один з яких під час спроби втекти з місця події, на авто здійснив наїзд, протягнув постраждалого під машиною близько 300 м і втік з місця злочину.

У грудні Київрада на прохання міської Спілки ветеранів АТО та матері загиблого Ірини Приходько направила запит до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора з проханням взяти на особистий контроль розслідування справи про вбивство Приходька.

3 березня на пленарному засіданні Київради заступник прокурора Києва Анатолій Корж повідомив, що Євгена Корнейка, підозрюваного у вбивстві бійця 12-го батальйону Приходька, оголошено у розшук.

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Своєю чергою начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо причетності Корнейка до загибелі Приходька.

Корж додав, що, крім того, здійснюється досудове розслідування проти Артура Бірюка та Корнейка щодо вчинення ними 27 вересня 2015 року грубого порушення громадського порядку та заподіяння трьом особам тілесних ушкоджень.