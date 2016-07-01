Порошенко: Росія готувала терористів у спеціальних центрах для скоєння терактів в Україні

18:50, 01 липня 2016
Суспільство
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Росія готувала терористів у спеціальних підготовчих центрах на території Курської, Бєлгородської та Ростовської областей РФ для скоєння терактів в Україні.

REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

«В Україні лише протягом останнього року ми запобігли близько 300 терористичним атакам, які готувалися з боку Російської Федерації», - заявив він.

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За словами президента, терористи готувалися у підготовчих центрах на території Курської, Бєлгородської та Ростовської областей.

«Ми їх затримали з вибуховими речовинами під час підготовки терористичних актів та продемонстрували світу. Звісно, у боротьбі з тероризмом ми маємо усі об’єднати наші зусилля», - зауважив Порошенко.

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