Чеченський терорист "номер один": у Конгресі США назвали організатора бійні в аеропорту Стамбула

Терорист займав високий пост в «міністерстві війни» ІДІЛ, заявив голова комітету з національної безпеки палати представників Конгресу США Майкл Маккол, повідомляє CNN.

«Він, можливо, є ворогом №1 в Північно-Кавказькому регіоні Росії. Він їздив в Сирію безліч разів і став одним з високопоставлених офіцерів міністерства війни ІД, відповідальним за проведення операцій», - сказав він.

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Його зв'язок в терористичній діяльності добре задокументований, сказав Маккол.

Як повідомляв УНІАН, теракт в аеропорту Стамбула скоїли троє смертників, які були громадянами Узбекистану, Киргизстану і Росії (Дагестан).

За даними ЗМІ, кількість жертв теракту в аеропорту Стамбула зросла до 44. Серед загиблих – громадянка України.