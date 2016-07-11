Слідство щодо вбивство друга Кернеса досі не має підозрюваних - прокуратура
У Харкові слідство в справі про вбивство Юрія Димента, який був особистим другом мера міста Геннадія Кернеса, не має підозрюваних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
“Щодо Димента: проводиться розслідування. Є ряд версій. Коли вони будуть реалізовані, за результатами ви дізнаєтеся. Поки триває розслідування. Підозрюваних немає”, - сказав Данильченко.
Прокурор наголосив, що у поточному році в Харківській області виявлено 4 організованих злочинних групи, що є одним з найбільших показників в державі.
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Коментуючи можливу причетність до вбивства злочинних угруповань Манукяна та Казарцева, Данильченко сказав: “Чиїсь домисли, припущення та гадання на кавовій гущі я коментувати не хочу”.
Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Харкові на території цвинтаря на вулиці Академіка Павлова невідомі застрелили друга та бізнес-партнера міського голови Харкова Геннадія Кернеса 52-річного бізнесмена Юрія Димента.
Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).