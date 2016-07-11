Слідство щодо вбивство друга Кернеса досі не має підозрюваних - прокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

“Щодо Димента: проводиться розслідування. Є ряд версій. Коли вони будуть реалізовані, за результатами ви дізнаєтеся. Поки триває розслідування. Підозрюваних немає”, - сказав Данильченко.

Прокурор наголосив, що у поточному році в Харківській області виявлено 4 організованих злочинних групи, що є одним з найбільших показників в державі.

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Коментуючи можливу причетність до вбивства злочинних угруповань Манукяна та Казарцева, Данильченко сказав: “Чиїсь домисли, припущення та гадання на кавовій гущі я коментувати не хочу”.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Харкові на території цвинтаря на вулиці Академіка Павлова невідомі застрелили друга та бізнес-партнера міського голови Харкова Геннадія Кернеса 52-річного бізнесмена Юрія Димента.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).