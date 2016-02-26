У Харкові на цвинтарі вбили найближчого друга Кернеса (фото, відео)

Тіло Димента лежить на спині, руки схрещені на грудях, головою до входу в 3-е міське кладовище, ліворуч від могили матері. Про це у Facebook написав харківський журналіст Ростислав Касьяненко.

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Як стало відомо місцевому виданню "Восточный дозор" з власних джерел, вбивство сталося сьогодні, 26 лютого, між 9 і 10 годинами ранку.

Кладовище №3 знаходиться на вул. Академіка Павлова, поруч з ринком "Барабашово".

#убийство #кернесУбит Юрий Димент, один из самых близких друзей Геннадия Кернеса. Полтора часа назад, подобности - по ссылке (обновляется)http://kharkov.dozor.ua/news/crime/1171379.html Опубліковано Ростиславом Касьяненком 26 лютого 2016 р.

Зараз на місці злочину присутні п'ять автомобілів патрульної поліції, чергує автомобіль швидкої допомоги. Також до кладовища підтягуються друзі та близькі бізнесмена і журналісти.

В Інтернеті опублікували відео, зняте на місці вбивства. Ролик з'явився на відеохостингу YouTube на каналі "Корень в квадрате".