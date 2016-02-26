ЗМІ оприлюднили подробиці вбивства "правої руки" Кернеса

Про це розповіло джерело в правоохоронних органах, пише Українська правда.

"У нього стріляли на кладовищі, куди він ходив щодня на могилу матері. Він людина по-своєму сентиментальна, і всі, хто це знав, знали, що він там буває кожен день: у нього ранок починався з візиту на могилу матері", - сказав співрозмовник.

Він уточнив, що раніше Димент ходив туди кожен день, а останнім часом не так регулярно.

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"Він зайшов на територію кладовища, там його чекав хтось, хто відстріляв його з автомата", - сказало джерело в правоохоронних органах.

За наявною інформацією, підприємець був один, поряд з ним не було охоронців.

На думку джерела, ті, хто готував вбивство, добре вміють планувати такі злочини.

Поки будуть розглядати різні версії. Чи відноситься вбивство до Кернеса, або воно пов'язане з справами самого Димента, тому що він був серйозним бізнесменом зі "значним капіталом", не ясно.

За словами джерел, Димент був "дуже наближеною до Кернеса людиною", чи не "єдиним, кому він довіряє повністю".

"Вони знайомі з Кернесом близько 30 років, у них були дуже довірчі відносини. Кернес часто радився з Диментом з прийняття низки рішень – важливих для міста. Димент практично постійно бував у кабінеті Кернеса при спілкуванні з різних питань", - сказав співрозмовник.

"Фактично він був радником Кернеса, я б навіть сказав, правою рукою – негласним радником з усіх питань", - додало джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, за даними прес-служби облуправління Національної поліції, 52-річного Димента застрелили в голову.