У РФ до списку терористів включили 22 уродженці анексованого Криму – Джемілєв

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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«Загалом у федеральний список терористів і екстремістів РФ увійшли 22 уродженці окупованого Кримського півострова, а також громадські організації, серед яких і Меджліс кримськотатарського народу», - написав він.

За словами Джемілєва, зокрема, у списку фігурують журналісти Анна Андрієвська та Микола Семена, а також ряд кримських журналістів, політв'язнів.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що у Росії перебувають понад 40 українських політичних в’язнів.