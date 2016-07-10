Джемілєв не бачить військового шляху деокупації Криму

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Говорячи про можливість протидіяти російській агресії Джемілєв зазначив, що основною надією є Північноатлантичний альянс.

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"Що він може зробити? Він може багато чого зробити, але, з моєї точки зору, не проявляє достатньої рішучості", - заявив він.

"Могла б бути така ж рішучість, як в діях НАТО під час геноциду в Косово, але цього не відбувається. Власне кажучи, ми й не бачимо вирішення питання деокупації Криму військовим шляхом, тому що це буде трагедія, в першу чергу, для нашого народу - вони (Росія) просто почнуть нас вирізати. Однак, НАТО має продемонструвати країні-агресору свою рішучість", - зазначив Джемілєв.

Джемілєв також висловив стурбованість тим, що в низці країн, таких як Італія та Франція, звучать заяви про необхідність пом'якшення або навіть зняття санкцій, якщо будуть виконуватися Мінські угоди.

"Але в Мінських угодах немає слів про повне відновлення територіальної цілісності України. Якщо санкції будуть зняті або пом'якшені, перспектива звільнення Криму віддаляється на багато років", - додав він.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» по його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.