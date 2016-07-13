На Дніпропетровщині судитимуть двох поліцейських за вимагання хабарів від винуватця ДТП

Як повідомляє прокуратура області, встановлено, що у березні поточного року заступник начальника відділення поліції вимагав та отримав від чоловіка, який керуючи автомобілем, скоїв наїзд на людину, 2000 гривень, мотивуючи це тим, що має вплив на слідчого, який веде справу, розпочату за фактом дорожньо-транспортної пригоди, та може «допомогти» чоловікові в уникненні кримінальної відповідальності.

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А через декілька днів і сам слідчий зажадав від винуватця ДТП 5 000 гривень, які згодом отримав.

Поліцейських підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом (ч.3 ст.368 та ч.2 ст.369-2 КК України).

санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі.