Деканоідзе відреагувала на ДТП у Харкові, в якому нібито з вини патрульних загинуло молоде подружжя

Про це вона сказала в ефірі телеканалу NewsOne.

"У першу чергу, звичайно, мої співчуття. І я хочу сказати те, що я завжди казала: ми ніколи не прикриваємо тих, хто винен в якійсь ситуації. Не будемо прикривати ні в якому разі. Це наш принцип", - підкреслила Деканоідзе.

За її словами, прокуратура Харькорвской області веде слідство, допитані як патрульні, так і водій "Москвича".

При цьому глава поліції зазначила, що до того, "як ми будемо розуміти хто винен, хто не винен", необхідно провести ще кілька експертиз.

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Однак вона підкреслила, що, за наявною інформацією, патрульні в момент ДТП їхали на виклик.

Нагадаємо, вчора в Харкові пройшла акція протесту автомобілістів, які вимагали покарати поліцейських влаштоване нібито з їх вини ДТП.

Члени харківських автоклубів переконані, що винуватцями ДТП, яке сталося 10 липня на вулиці Сумській і в результаті якої загинули 18-річна дівчина і 28-річний чоловік, є саме співробітники патрульної поліції.

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10 липня в Харкові на перехресті сталося зіткнення автомобіля Toyota Prius патрульної служби з автомобілем "Москвич-2141". За попередньою інформацією прокуратури, "Москвич" рухався на зелене світло світлофора. Після зіткнення "Москвич" змінив напрямок руху і зіткнувся з автомобілем "Саманд". В результаті ДТП двоє пасажирів "Москвича" (чоловік і дружина) загинули. Водій "Москвича", двоє патрульних, а також водій і пасажир "Саманда" отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Перевіряється інформація, чи були на патрульному авто включені спецмаячки.