В Одесі затримали поліцейського, який вимагав хабар під час обшуку

Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП в Одеській області, поліцейський був затриманий на місці злочину.

Встановлено, що він під час здійснення досудового слідства за кримінальним провадженням вимагав неправомірну вигоду від приватного підприємця в сумі 7500 гривень.

Ці гроші він вимагав за невилучення у ході обшуку, дозвіл на який надано судом, документів та речей, що відображають діяльність одного з приватних підприємств.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Призначено службове розслідування.