Олланд обіцяє не продовжувати надзвичайний стан, який діє у Франції вже 8 місяців
16:54, 14 липня 2016Світ
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Режим надзвичайного стану, оголошений у Франції 14 листопада 2015 року після серії терактів у Парижі, не буде продовжений після 26 липня.
REUTERS
Про це заявив президент країни Франсуа Олланд під час виступу з нагоди святкування Дня взяття Бастилії, передає українська редакція "Німецької хвилі".
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"Ми не можемо продовжувати дію надзвичайного стану безкінечно, у цьому немає сенсу. Це означало би, що ми більше не є країною, в якій верховенство права діє за будь-яких обставин", - наголосив Франсуа Олланд.
Після запровадження режиму надзвичайного стану у листопаді 2015 року Франція двічі його продовжувала, востаннє - до 26 липня 2016 року. Цей режим надає правоохоронним органам країни додаткові повноваження у боротьбі з терроризмом.
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