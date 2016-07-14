Олланд обіцяє не продовжувати надзвичайний стан, який діє у Франції вже 8 місяців

Про це заявив президент країни Франсуа Олланд під час виступу з нагоди святкування Дня взяття Бастилії, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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"Ми не можемо продовжувати дію надзвичайного стану безкінечно, у цьому немає сенсу. Це означало би, що ми більше не є країною, в якій верховенство права діє за будь-яких обставин", - наголосив Франсуа Олланд.

Після запровадження режиму надзвичайного стану у листопаді 2015 року Франція двічі його продовжувала, востаннє - до 26 липня 2016 року. Цей режим надає правоохоронним органам країни додаткові повноваження у боротьбі з терроризмом.