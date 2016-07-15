Вантажівка в'їхала у натовп людей в Ніцці: десятки загиблих
Вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.
Місцеві ЗМІ повідомляють про велику кількість загиблих. Неясно, що стало причиною події, повідомляє BBC.
Місцева влада закликала людей не залишати будинки і назвала подію "нападом".
Інцидент стався на Англійській набережній в Ніцці, де люди зібралися дивитися святковий салют з нагоди Дня взяття Бастилії.
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На одному із знімків, опублікованих у Twitter, видно близько 10 людей, що лежать на вулиці. Мер міста Крістіан Естрозі повідомив у своєму Twitter, що "загинули десятки осіб".
На місці події "багато крові, очевидно, багато поранено", розповів місцевий журналіст.
На опублікованих відео також знято, як натовп людей в паніці розбігається по вулицях після аварії.
FRANCE: BREAKING: Vehicle drives into crowd during Bastille Day festivities in city of Nice, casualties reported.July 14, 2016
Після в'їзду вантажівки в натовп, почалася паніка, люди стали розбігатися, на місце прибули співробітники поліції і медики, повідомляє РБК з посиланням на BFM TV. Відзначається, що в результаті атаки загинули не менше 30 людей, не менше 100 осіб постраждали.
Водій застрелений, ситуація знаходиться під контролем правоохоронних органів, повідомляє влада міста.