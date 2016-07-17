На Чернігівщині надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства - поліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це у громадському прес-центрі "Ініціатива" повідомив начальник сектору комунікацій ГУ НП в області Сергій Бриль.

За його словами, відкрито 4 кримінальні провадження. Зокрема, у двох випадках йдеться про нанесення легких тілесних ушкоджень, по одному - про перешкоджання діяльності офіційному спостерігачеві та пошкодження майна.

"На всі повідомлення поліція оперативно реагувала, не залежно надходили вони від виборців, народних депутатів, спостерігачів чи журналістів", - зазначив Бриль. За всіма фактами проведено перевірки.

Читайте такожПорушення на виборах: до поліції надійшло понад 100 повідомлень, відкрито 6 кримінальних проваджень

Він сказав, що голосування пройшло без грубих порушень громадського порядку та законодавства і ситуація в ході проведення виборів в окрузі 206 є контрольованою. Поліція і надалі забезпечуватиме громадський порядок. Так, поліцейські продовжують чергувати в ДВК. Будівлю, де розташована ОВК 206, охороняють спецпідрозділи, крім того, для посилення будуть задіяні сили Нацгвардії.

Водночас, Бриль поінформував, що поліція перевіряє інформацію про замінування однієї з будівель у центрі міста поблизу Чернігівського відділу поліції, інформація про що надійшла близько 20:00.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними ОВК, на Чернігівщині в окрузі 206 явка виборців на проміжних виборах народного депутата станом на 20:00 становила 34,6%.

За результатами екзит-полів, проведених Центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS на замовлення Комітету виборців України на проміжних виборах 17 липня, в окрузі №206 перемогу здобуває самовисуванець Максим Микитась - 32%, на другому місці - Юрій Власенко (ВО "Батьківщина", 28,4%).