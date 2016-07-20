Деканоідзе: до розслідування вбивства Шеремета будуть залучені представники ФБР США

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції Хатія Деканоідзе повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Щойно ми отримали, голова СБУ, генеральний прокурор, я як голова Нацполіції, отримали чіткі доручення від президента Порошенка: ми створюємо оперативну групу. В оперативну групу ввійдуть кращі наші оперативники, оперативники СБУ. І щойно я зустрічалася з представниками ФБР (США), і вони також будуть задіяні під час розслідування", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівникові видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".