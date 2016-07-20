Правоохоронці вивезли з місця інциденту машину, в якій загинув Шеремет

Як передає кореспондент УНІАН, з місця інциденту на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка також були прибрані усі уламки.

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Працівники поліції почали знімати огородження. На перетині вулиць Хмельницького та Франка, вздовж вулиці Франка частково відновлено рух транспорту.

Люди почали нести квіти до місця загибелі журналіста.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києві внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.