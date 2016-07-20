Свідки розповіли подробиці загибелі Шеремета: якщо б його не витягли, він би згорів

За словами очевидців, з екстрених служб найдовше чекали на приїзд пожежників, пише ТСН.ua.

Офіціант Олександр, який працює у закладі поблизу місця трагедії одним з перших добіг до машини та допомагав витягати Шеремета: "Дуже сильний вибух був, я подумав, що снаряд розірвався, дуже сильний вибух. Я вибіг одразу – полум'я було невелике, вже багато людей стояло. Підбіг до машини – намагався витягнути його. Він ще живий був. Він стогнав, хрипів трохи. Його відкинуло до задніх дверей. Але ноги були затиснуті дуже сильно. Лівої ноги нижче коліна не було навіть кістки. Права була покалічена, на кінцівках рук – відкриті переломи, дуже сильно понівечені. Намагалися дістати, гасили весь час, адже знизу полум'я було. Витягли. Приїхала швидка – ми завантажили його у швидку. Машина від'їхала, і стало відомо, що його не стало"

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За словами Любові Роєнко, яка продає фрукти та овочі на ятці поблизу місця вибуху, до приїзду пожежників пожежу гасили підручними засобами.

"Я пішла у Макдональдс – він відкривається о 7:30. Тільки зайшла, почула сильний вибух. Я вийшла – побачила, що горить машина. Якийсь хлопець кричав, що машина горить. В мене лежала ковдра. Я підхопила її та пішла туди. Поки люди несли воду, тушили цією ковдрою, адже дійсно все палало. Потім вже почали витягати. Побачили, що в нього відірвана нога. Якщо б його не витягли, він би згорів. Приїхала швидка – його погрузили, і буквально за хвилину повністю машина покрилася вогнем. Поліція відвела всіх на безпечну відстань. Вибух був такої сили, що якісь запчастини розлетілись на кількадесят метрів", - розповіла вона.

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Свідок трагедії, який перебував у машині неподалік місця події каже, що вибух був дуже потужним: "Вибух був колосальний, ми аж "присіли", такий шок був. Потім одразу викликали швидку, підбігли до машини побачили – лежить всередині один чоловік, сидіння немає переднього, де він сидів, а на чоловіку одежа горить. Витягли його ще до того, як приїхала швидка. Почали гасити машину"

Як зазначається, колеги Шеремета дізнались про його загибель з повідомлень у пресі.

"Він завжди приходив близько 7:40-7:50, але сьогодні його не було. Минуло 15-20 хвилин ефіру, ми не могли додзвонитися Павлу. Ми вирішили зателефонувати рідним, близьким, Олені Притулі. Але перед тим, як зателефонувати, ми побачили на "Українській правді", що Павло загинув. Павло нічого не говорив, до редакції жодних листів з погрозами не надходило. Ми не знаємо, чому це могло статися", - прокоментували колеги.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".