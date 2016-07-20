Вибухівку закріпили під водійським сидінням авто Шеремета без зламу машини - ЗМІ (фото)

12:31, 20 липня 2016
Суспільство
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Зловмисники закріпили вибухівку на днищі авто журналіста Павла Шеремети під водійським сидінням, без проникнення в машину. 

Про це заявили експерти, які працюють на місці вибуху, передає ТСН.

Машину наразі евакуюють з місця трагедії, на днищі під місцем водія добре видно велику діру. Експерти кажуть, що найімовірніше, вибухова речовина, яку заклали під авто – гексоген з пластидом.

Про це фахівці говорять за результатом першого огляду, але попереду ще експертизи.

Читайте такожШкіряк розповів про вибухівку, якою підірвали автомобіль ШереметаЯк повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".

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