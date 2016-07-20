Вибухівку закріпили під водійським сидінням авто Шеремета без зламу машини - ЗМІ (фото)

Про це заявили експерти, які працюють на місці вибуху, передає ТСН.

Машину наразі евакуюють з місця трагедії, на днищі під місцем водія добре видно велику діру. Експерти кажуть, що найімовірніше, вибухова речовина, яку заклали під авто – гексоген з пластидом.

Про це фахівці говорять за результатом першого огляду, але попереду ще експертизи.

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Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".