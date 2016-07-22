Усі подробиці вбивства Шеремета: версії, свідчення очевидців й реакція суспільства (фото, відео)

Основні версії трагедії

Одразу після події співрозмовники у правоохоронних органах заявили, що машина головного редактора Олени Притули, в результаті вибуху якої загинув журналіст Павло Шеремет, була підірвана вибуховим пристроєм.

Незабаром радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що вибуховий пристрій в автомобілі журналіста Шеремета могли привести в дію дистанційно. "Попередньо. Спрацював саморобний безоболонковий вибуховий пристрій, можливо, дистанційний, або із затримкою. Попередньо від 400 до 600 грамів у тротиловому еквіваленті", - написав він.

Вбивство журналіста інтернет-видання "Українська правда" кваліфікували за ч. 2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

У свою чергу прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець заявила, що вибуховий пристрій в автомобілі журналіста Шеремета спрацював під час повороту. "Поки відомо, що він встиг проїхати 500-600 метрів від будинку і під час здійснення маневру, а саме повороту, спрацював цей вибуховий пристрій", - сказала вона.

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Експерти, які працювали на місці події, вважають, що зловмисники закріпили вибухівку на днище авто журналіста Павла Шеремета під водійським сидінням, без проникнення в машину.

Крім того, головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик пов'язує загибель журналіста з його професійною діяльністю.

У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк назвав три версії вбивства журналіста Шеремета: про участь російських спецслужб, пов'язану з професійною діяльністю і про скоєння злочину на ґрунті неприязних відносин.

Також у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі серед інших розглядають версію замаху на життя керівника "Української правди" Олени Притули, в машині якої він перебував під час вибуху.

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета є однією зі спроб дестабілізації ситуації в країні.

За останніми даними, слідство розглядає вже 6 версій причин вбивства Павла Шеремета. "Їх вже шість (версій, - ред.), я можу лише назвати попередні чотири", - розповів радник голови СБУ Тандіт, зазначивши, що слідство також прислухається до версії нардепа Сергія Висоцького, який припустив, що вбивство Шеремета може стати початком спецоперації проти держбезпеки України.

"Те, що сказав народний депутат Висоцький, має велике значення, можу підтвердити, що одна з основних версій, яка розглядається зараз силовиками - це спроба через це вбивство дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Але не тільки це вбивство використовується, будуть ще й інші новини, які, на жаль, будуть намагатися використовувати для того, щоб показати, що в Україні немає влади, що силовики не контролюють ситуацію", - поділився Тандіт.

Згодом він заявив, що убивство журналіста може бути спробою дискредитації українських силовиків всередині держави. "Йде війна на сході, і використовуються всі способи дискредитувати силовиків всередині держави. Відкрито не виходить з нами боротися, ми робимо все, щоб зберегти цілісність України, тому використовують навіть такі підлі способи, вбиваючи цинічно журналіста. І ми повинні зробити все, щоб знайти не тільки виконавців, але й замовників вбивства", - заявив радник глави СБУ.

Відеокамери зовнішнього спостереження зняли момент закладки бомби під автомобіль, в якому їхав загиблий 20 липня внаслідок вибуху журналіст Павло Шеремет, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в поліції. За словами джерела, запис був зроблений в ніч на 20 липня. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Джерело в поліції також повідомило виданню, що «вибухівки було закладено рівно стільки, щоб вистачило тільки для водія, і не вразило нікого поруч». «Це було полювання виключно на жертву вбивства», - сказав він.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко заявив, що українські правоохоронці звернуться до американських компаній Google і Facebook для доступу до листування убитого в Києві журналіста Павла Шеремета.

Свідчення, фото і відео очевидців з місця вибуху

Незабаром після трагедії очевидець Влад Іваненко опублікував у своєму Facebook фото з охопленим вогнем авто. Користувач спочатку підписав фотографії: "Щойно підірвали машину під будинком". Пізніше він додав, що в автомобілі перебував Павло Шеремет.

Також ЗМІ з посиланням на очевидців розповіли, що журналіст Шеремет, який загинув сьогодні, 20 липня, в центрі Києва, був живий після вибуху. Його ноги були сильно затиснуті в авто. Коли його забрала швидка медична допомога, стало відомо про смерть.

Потім з'явилися відео з місця загибелі відомого журналіста. Як розповіли свідки події, автомобіль "Субару XV" рухався по вулиці Івана Франка і несподівано піднявся стовп полум'я, ймовірно, з моторного відсіку.

Відео: Еспресо

За свідченнями очевидців, вибух був такої сили, що деталі машини розлетілися на кілька десятків метрів. Люди допомогли витягнути покаліченого журналіста і гасили машину.

Крім того, близькі друзі розповіли, що останнім часом Шеремет і його цивільна дружина, керівник "Української правди" Олена Притула скаржилися на стеження.

Як розповіла мати загиблого, він буде похований у себе на Батьківщині - в Мінську.

Церемонія прощання із загиблим журналістом Павлом Шереметом пройде в Києві у п'ятницю, 22 липня, а в суботу, 23 липня, його поховають у Мінську.

21 липня криміналісти оглядають авто, у якому внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Про це у своєму Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко, розмістивши фото машини.

За його словами, наразі експерти МВС та ГПУ проводять огляд автомобіля, щоб довести версію про вбивство Шеремета, і чекають на приїзд експертів ФБР.

Прощання з журналістом і одним з керівників "Української правди" Павлом Шереметом у Києві розпочалася 22 липня об 11:00 в "Українському домі". Вшанувати пам'ять і попрощатися з Павлом можна буде до 14 години. 23 липня в Мінську з 11:00 до 14:00 пройде панахида в Храмі всіх святих по на вулиці Калиновського, 121. Поховають журналіста на Північному кладовищі в Мінську. Церемонія розпочнеться о 14:30.

Вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, на якому Шеремет поїхав на ранковий ефір, заклала жінка, передає "Обозреватель", у розпорядженні якого виявилися відеозаписи з камер спостереження.

Реакція суспільства

Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що розслідування смерті відомого журналіста Павла Шеремета є для нього справою честі. "Ви прекрасно розумієте, що для мене "Українська правда". Павло Шеремет був для мене хорошим знайомим. Він – перша людина, кому я дала інтерв'ю. Він був дуже хорошим журналістом, тому для мене це буде справою честі", - заявила вона.

Пізніше Деканоїдзе повідомила, що для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета створюється оперативна група за участю представників Федерального бюро розслідувань США.

21 липня Деканоїдзе обговорила з представниками ФБР розслідування вбивства в Києві журналіста Павла Шеремета.

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У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко вважає, що журналіст Павло Шеремет загинув у результаті спрацьовування вибухового пристрою. "З місця події доповіли, що смерть Павла Шеремета - наслідок вибухового пристрою. Це вбивство. Співчуваю Олені і всім друзям покійного", - йшлося в повідомленні.

Незабаром глава ГПУ заявив, що слідство серед версій вбивства журналіста розглядає його професійну діяльність і дестабілізацію ситуації в Києві.

Крім того, президент України Петро Порошенко був шокований загибеллю журналіста Павла Шеремета. "Жахлива трагедія в Києві. Шок - інших слів немає. Знав Павла особисто. Співчуваю рідним і близьким", - написав президент.

Згодом Порошенко під час наради із силовиками доручив надати охорону керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі.

Президент проводить нараду з силовиками. Доручив надати охорону Олені Притулі — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 20, 2016

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає загибель журналіста Павла Шеремета замахом на свободу слова. «Це, безумовно, замах на свободу слова в Україні та спроба залякати тих, хто не боїться в очі говорити правду», - написав Холодницький.

Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський закликав органи влади України вжити зусиль для проведення слідства і швидко притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. "Я закликаю органи влади вжити всіх зусиль для проведення слідства і швидко притягнути до відповідальності винних у цьому жахливому злочині", - сказав він.

Tombinski:Я висловлюю щирі співчуття рідним П. Шеремета і усім його колегам, завдяки роботі яких в Україні існують незалежні та вільні медіа — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) July 20, 2016

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт назвав вбивство журналіста в Києві атакою на свободу ЗМІ та безпеку журналістів.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон сподівається, що винні у вбивстві журналіста Павла Шеремета постануть перед судом. "Була шокована вранці звісткою про загибель Павла Шеремета, видатного представника української медіа-спільноти. Франція послідовно відстоює свободу преси і свободу висловлювання. Сподіваюся, що обставини цього вбивства будуть повністю з'ясовані, а винуватці постануть перед судом. Всі думки зараз про сім'ю Павла, його близьких і колег", - заявила Дюмон.

Євросоюз назвав "неприйнятним" вбивство відомого журналіста Павла Шеремета і закликав притягнути винних до відповідальності. "Подібні атаки неприйнятні, має бути проведено швидке і прозоре розслідування з тим, щоб притягнути винних в цьому злочині до відповідальності", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд рішуче засудив звіряче вбивство журналіста Павла Шеремета і закликав українську владу та правоохоронні органи швидко розслідувати цей злочин.

У Держдепі шоковані вбивством журналіста Павла Шеремета в Києві й готові надати допомогу для проведення повного і неупередженого розслідування. «Ми шоковані і засмучені вбивством журналіста «Української Правди» Павла Шеремета під час вибуху автомобіля в Києві. Ми приєднуємося до влади України, підтримуючи повне і неупереджене розслідування, щоб притягнути до відповідальності винних у злочині», - йдеться в заяві Держдепу за підписом Джона Кірбі.